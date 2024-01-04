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Китай чинить військовий та економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані
09:43 04.01.2024 |
Уряд Тайваню документує всі можливі спроби Китаю втрутитися у вибори, які відбудуться наступного тижня, і опублікує свій аналіз невдовзі після голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В уряді також впевнені, що Китай чинить військовий та економічний тиск, а також субсидує поїздки до Китаю місцевих тайванських чиновників з метою втручання Пекіна напередодні президентських та парламентських виборів, які відбудуться 13 січня.
"Тайвань вживає заходів щодо протидії втручанню Китаю та документує свій досвід. Аналіз буде опублікований невдовзі після виборів після консультацій з міжнародними експертами", - заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
Управління у справах Тайваню в Китаї назвало вибори на Тайвані "чисто внутрішньою справою Китаю" і заявило, що правляча Демократична прогресивна партія намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.
Глава МЗС зазначив, що якщо Китаю вдасться вплинути на результат голосування, він застосує ту ж тактику до інших демократичних країн, щоб просувати міжнародний порядок, який їм віддається перевага.
Що передувало
Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.
Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Китаю та Тайваню. У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини Тайваню з Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".
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