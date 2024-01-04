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Аргентина наполягає на переговорах із Лондоном щодо Фолклендів
09:36 04.01.2024 |
Нова влада Аргентини на чолі з президентом Хав'єром Мілеєм закликала Лондон повернути їм суверенітет над Фолклендськими (Мальвінськими) островами та пропонує переговори з цього питання, повідомляє в середу агентство ЕФЕ.
"Сьогодні виповнюється 191 рік від дня первісної насильницької окупації Мальвінських островів Сполученим Королівством; уряд Аргентини і все суспільство відстоюють наше право на суверенітет над Мальвінськими островами", - заявив на прес-конференції офіційний представник уряду Мануель Адорні.
"Уряд Аргентини знову заявляє про готовність відновити двосторонні переговори, що дадуть змогу знайти розв'язання питання про суверенітет відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Аргентини.
"Уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, які передбачають предметний і конструктивний діалог з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, яка б сприяла відновленню переговорів", - додали в МЗС країни.
Війна між Великою Британією та Аргентиною за Мальвінські острови, які у Великій Британії називають Фолклендськими, а також за дві британські заморські території Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови розпочалася 2 квітня 1982 року і закінчилася 14 червня поразкою Аргентини, проте Буенос-Айрес продовжує вважати їх аргентинською територією.
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