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Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
22:54 03.01.2024 |
Майкл Коен (Michael Cohen), ексадвокат 45 президента США Дональда Трампа (Donald Trump), визнав, що помилково додав до юридичного документа посилання на неіснуючі судові справи, згенеровані ШІ.
У клопотанні про скорочення випробувального терміну Коена фігурували три вигадані прецеденти, отримані ним від чат-бота Google Bard. Окружний суддя США зажадав від адвоката Коена Девіда Шварца (David Schwartz) пояснити походження цитат.
У письмовій заяві Коен зізнався, що прийняв Google Bard за "надпотужну пошукову систему", не знаючи, що сервіс генерує текст. Він відправив знайдені справи Шварцу, не припускаючи, що той додасть їх у документ без перевірки. Шварцу тепер загрожують санкції.
Це не перший подібний інцидент із використанням ШІ в судочинстві. Раніше через це двох нью-йоркських юристів оштрафували на $5000, а інші адвокати використовують чат-боти для складання аргументів.
Цей випадок демонструє ризики застосування нових технологій на кшталт ChatGPT в юридичній практиці без належної перевірки результатів, констатують експерти.
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