Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом

Майкл Коен (Michael Cohen), ексадвокат 45 президента США Дональда Трампа (Donald Trump), визнав, що помилково додав до юридичного документа посилання на неіснуючі судові справи, згенеровані ШІ.

У клопотанні про скорочення випробувального терміну Коена фігурували три вигадані прецеденти, отримані ним від чат-бота Google Bard. Окружний суддя США зажадав від адвоката Коена Девіда Шварца (David Schwartz) пояснити походження цитат.

У письмовій заяві Коен зізнався, що прийняв Google Bard за "надпотужну пошукову систему", не знаючи, що сервіс генерує текст. Він відправив знайдені справи Шварцу, не припускаючи, що той додасть їх у документ без перевірки. Шварцу тепер загрожують санкції.

Це не перший подібний інцидент із використанням ШІ в судочинстві. Раніше через це двох нью-йоркських юристів оштрафували на $5000, а інші адвокати використовують чат-боти для складання аргументів.

Цей випадок демонструє ризики застосування нових технологій на кшталт ChatGPT в юридичній практиці без належної перевірки результатів, констатують експерти.