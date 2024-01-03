НАТО замовляє «для своїх» 1000 ракет Patriot із покращеним самонаведенням

Агентство НАТО з підтримки та закупівлі заявило, що в інтересах кількох країн Альянсу має намір укласти контракт на постачання до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced.

"Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) надасть підтримку коаліції країн, включно з Німеччиною, Нідерландами, Румунією та Іспанією, уклавши контракт на загальну кількість до 1000 ракет з покращеним наведенням PatriotTM (GEM-T)", - йдеться у повідомленні.

До контракту буде внесено тестування оновлених компонентів систем, додавання нових постачальників, випробувального обладнання та запасних частин для майбутнього обслуговування.

Агентство укладає контракт на виробництво та постачання з компаніями COMLOG, Raytheon, RTX та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG має намір розширити європейські виробничі потужності для ракет GEM-T.

У заяві генерального керівника NSPA Стейсі Каммінгс підкреслено, що спільний контракт на користь кількох країн НАТО дозволяє досягти економії через масштаб замовлення, скорочення логістичних витрат, використання перевірено ефективних рішень та загальної правової бази.