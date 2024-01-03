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Польські фермери погрожують заблокувати пункт «Медика - Шегині», назвали умову
13:17 03.01.2024 |
Польські фермери можуть відновити блокаду пункту "Медика - Шегині", якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.
"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", - заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.
Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до "Медика - Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.
Вимоги передбачають:
* включення субсидії на кукурудзу;
* збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;
* збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.
Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.
"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - додав він. - додав він.
Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.
Блокада польського кордону
6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".
22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.
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