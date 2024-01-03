Найбільша алмазна компанія Росії та світу потрапила під санкції Євросоюзу

Європейський Союз вніс найбільшу російську алмазодобувну компанію "Алроса", а також її генерального директора Павла Маріничева, у свій список санкцій, повідомив у середу блок.

"Відповідно до заборони на алмази, яку ми ввели у межах 12-го пакету санкцій, ЄС сьогодні вносить до списку Алросу, найбільшу алмазодобувну компанію у світі, та її генерального директора", - йдеться у повідомленні глави зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля, опублікованому у соцмережі X (Twitter).

Алроса - найбільша алмазодобувна компанія, світовий лідер за обсягом видобутку та запасів алмазів. Основними напрямками діяльності є геологорозвідка, видобуток та продаж алмазів, виробництво діамантів. Добувні активи Алроси розташовані в Республіці Саха (Якутія) та Архангельській області Росії. У групі Алроси працюють понад 30 000 осіб. На частку компанії припадає 90% алмазовидобувних потужностей Росії, що становить 28% від усього світового ринку.

Відсьогодні компанія перебуває під санкціями у всіх країнах Великої сімки, крім Японії. США, Канада і Велика Британія наклали санкції на Алросу ще в лютому-березні 2022 року.

Євросоюз тягнув довше інших через Бельгію, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами.