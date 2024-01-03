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АНАЛІТИКА

Норвегія відправить два F-16 до Данії для навчань українських пілотів

 

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, повідомляє Reuters.

За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів.

Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Раніше Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.

Наприкінці грудня стало відомо, що перша група українських льотчиків пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і зараз навчається керуванню винищувачами F-16 у Данії.

Перед цим повідомляли, що з 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

А в Румунії за сприяння Нідерландів у листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.
 

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