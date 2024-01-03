Держборг США досяг рекордних $34 трлн - Мінфін

Обсяг державного боргу США перевищив $34 трлн, що є рекордом.

За даними міністерства фінансів, станом на вівторок його розмір досяг $34,001 трлн.

Держборг вийшов на цей рівень на кілька років раніше, ніж прогнозувалося до пандемії, пишуть американські ЗМІ. Пандемія COVID-19, що почалася 2020 року, спричинила уповільнення економічного розвитку країни. Уряд залучив великі позики за тодішнього президента Дональда Трампа і за нинішнього Джо Байдена для того, щоб стабілізувати економіку і підтримати її відновлення. Однак це призвело до сплеску інфляції, що стало причиною підвищення відсоткових ставок і зробило обслуговування боргів більш витратним, зазначає AP.

"Досі Вашингтон витрачав гроші так, наче в нього були необмежені ресурси, - заявив Сун Вон Сон, професор економіки в Університеті Лойола Мерімаунт. - Але суть у тому, що безкоштовного обіду не буває, і я думаю, що перспективи досить похмурі".

Борг у США становить близько $100 тис. на людину.

Значний держборг, схоже, поки що не чинить тиску на американську економіку, але його тривале зростання в найближчі десятиліття може поставити під загрозу національну безпеку і такі значні статті витрат, як соцзабезпечення і медична допомога, пише ABC News. При цьому чергові сутички в Конгресі з приводу ліміту держборгу можуть бути фінансовим ризиком, якщо інвестори не будуть впевнені в готовності США погашати заборгованість.

Великі іноземні покупці американських держоблігацій, такі як Китай, Японія, Південна Корея та європейські країни, вже скоротили свої вкладення в них. За даними Фонду Петерсона, вкладення іноземців у держбонди США досягли піку в 49% у 2011 році, а до кінця 2022 року скоротилися до 30%.

"Якщо дивитися в майбутнє, борг стрімко зростатиме, оскільки Мінфін планує позичити ще майже $1 трлн до кінця березня, - сказав головний виконавчий директор фонду Майкл Петерсон. - Збільшення боргу трильйон за трильйоном рік за роком має стати стоп-сигналом для будь-якого політика, який непокоїться щодо майбутнього нашої країни".

