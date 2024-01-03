Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держборг США досяг рекордних $34 трлн - Мінфін

 

Обсяг державного боргу США перевищив $34 трлн, що є рекордом.

За даними міністерства фінансів, станом на вівторок його розмір досяг $34,001 трлн.

Держборг вийшов на цей рівень на кілька років раніше, ніж прогнозувалося до пандемії, пишуть американські ЗМІ. Пандемія COVID-19, що почалася 2020 року, спричинила уповільнення економічного розвитку країни. Уряд залучив великі позики за тодішнього президента Дональда Трампа і за нинішнього Джо Байдена для того, щоб стабілізувати економіку і підтримати її відновлення. Однак це призвело до сплеску інфляції, що стало причиною підвищення відсоткових ставок і зробило обслуговування боргів більш витратним, зазначає AP.

"Досі Вашингтон витрачав гроші так, наче в нього були необмежені ресурси, - заявив Сун Вон Сон, професор економіки в Університеті Лойола Мерімаунт. - Але суть у тому, що безкоштовного обіду не буває, і я думаю, що перспективи досить похмурі".

Борг у США становить близько $100 тис. на людину.

Значний держборг, схоже, поки що не чинить тиску на американську економіку, але його тривале зростання в найближчі десятиліття може поставити під загрозу національну безпеку і такі значні статті витрат, як соцзабезпечення і медична допомога, пише ABC News. При цьому чергові сутички в Конгресі з приводу ліміту держборгу можуть бути фінансовим ризиком, якщо інвестори не будуть впевнені в готовності США погашати заборгованість.

Великі іноземні покупці американських держоблігацій, такі як Китай, Японія, Південна Корея та європейські країни, вже скоротили свої вкладення в них. За даними Фонду Петерсона, вкладення іноземців у держбонди США досягли піку в 49% у 2011 році, а до кінця 2022 року скоротилися до 30%.

"Якщо дивитися в майбутнє, борг стрімко зростатиме, оскільки Мінфін планує позичити ще майже $1 трлн до кінця березня, - сказав головний виконавчий директор фонду Майкл Петерсон. - Збільшення боргу трильйон за трильйоном рік за роком має стати стоп-сигналом для будь-якого політика, який непокоїться щодо майбутнього нашої країни".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0839
  0,0695
 0,18
EUR
 1
 41,7209
  0,2850
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес