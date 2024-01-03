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CNN: США домовилися з Катаром про перебування на найбільшій авіабазі на Близькому Сході
12:07 03.01.2024 |
Сполучені Штати непублічно уклали з Катаром угоду, яка ще на 10 років продовжує їхню військову присутність на найбільшій базі на Близькому Сході.
Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомили три неназвані представники Міноборони США та ще один посадовець, знайомий з угодою.
Зазначають, що договір, про який не оголосили публічно, підкреслює залежність Вашингтона від відносно невеликої за розміром країни Перської затоки, що нещодавно як посередник відіграла значну роль у звільненні американців з полону в Газі та Венесуелі.
США не повідомили про продовження терміну дії угоди в той час, коли Катар продовжує приймати в себе лідерів терористичного угруповання ХАМАС
Військово-повітряна база Аль-Удейд, що розташована в пустелі на південний захід від Дохи, є найбільшим військовим об'єктом США на Близькому Сході та може вмістити понад 10 тисяч американських військовослужбовців.
Авіабаза була ключовим центром для повітряних операцій Центрального командування США в Афганістані, Ірані та на Близькому Сході, а також навколо них. Катарські та британські військово-повітряні сили також використовують цю базу.
Розширення об'єкта відбувається в той час, коли Сполучені Штати посилюють свою присутність в регіоні на тлі ескалації загроз з боку підтримуваних Іраном бойових угруповань в Іраку, Сирії та Ємені.
Раніше американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.
Перед цим по американській військовій базі в сирійському районі Румейлан бойовики випустили 15 ракет з території Іраку.
На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.
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