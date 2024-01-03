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Перевізник Maersk припинив транзит Червоним морем на невизначений термін
10:56 03.01.2024 |
Одна з найбільших судноплавних компаній світу Maersk призупинила весь транзит через Червоне море на невизначений термін - «до подальшого повідомлення».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СNN.
«Розслідування інциденту (напад бойовиків-хуситів на судно в неділю - ред.) триває, і ми продовжуємо призупинення руху всіх вантажів через цю територію (Червоне море - ред.), оцінюючи ситуацію, що постійно змінюється», - йдеться у заяві Maersk.
У компанії зазначили, що в деяких випадках судна будуть перенаправлені навколо Африки.
Розклад, опублікований на сайті Maersk увечері понеділка показав, що понад 100 її суден, були спрямовані іншими маршрутами.
До останнього часу через Суецький канал, який з'єднує Червоне море із Середземним проходило до 30% світової контейнерної торгівлі.
Інші великі судноплавні компанії, включаючи Hapag-Lloyd, Evergreen Line і MSC Mediterranean Shipping Company також припинили використання цього важливого маршруту.
Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня данська судноплавна компанія Maersk заявила про призупинення всіх рейсів на 48 годин після того, як у суботу єменські хусити атакували у Червоному морі контейнеровоз Maersk Hangzhou.
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