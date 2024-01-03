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Зовнішній борг Китаю знизився до $2,38 трлн на кінець III кварталу
09:52 03.01.2024 |
Зовнішній борг Китаю на кінець вересня 2023 року становив $2,38 трлн, свідчать дані Державного управління валютного контролю (SAFE).
Порівняно з кінцем червня він знизився на $50,9 млрд, або на 2%, повідомила заступник голови відомства Ван Чуньїн. За її словами, основною причиною цього стало скорочення заборгованості банків, повідомляє агенція "Сіньхуа".
Розміри зовнішнього держборгу зберігатимуться на стабільному рівні, оскільки довгострокові основи зростання економіки країни залишаються незмінними, наголосила Ван Чуньїн.
На кінець третього кварталу 2022 року зовнішній борг КНР становив $2,48 трлн.
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