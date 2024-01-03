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Трамп оскаржив заборону участі в праймериз у штаті Мен
09:12 03.01.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп подав апеляцію до суду штату Мен на рішення держсекретаря штату про виключення його з виборчих бюлетенів під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії через його роль у заколоті в Капітолії 6 січня 2021 року.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.
За словами експрезидента, держсекретар штату Шенна Беллоуз є "упередженим керівником", який не має законних повноважень розглядати позов про його дискваліфікацію з виборів.
Він додав, що Беллоуз, яка представляє демократів, повинна була взяти самовідвід від вирішення цього питання, і що вона не надала колишньому президенту достатнього часу та можливості представити свій захист.
"Президент Трамп виконав усі вимоги, викладені законодавчим органом штату Мен, та має право бути включеним до виборчого бюлетеня республіканських праймериз", - написав Трамп в апеляції.
Він також заявив, що Беллоуз "не забезпечила законну належну правову процедуру" та "допустила численні юридичні помилки й діяла свавільно".
Наприкінці грудня експрезиденту США Дональду Трампу заборонили балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен.
Держсекретар штату аргументувала своє рішення 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.
Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.
Крім того, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз.
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