США і Британія обговорили подальшу допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державний департамент.

Сторони обговорили подальші зусилля Сполучених Штатів та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.

Крім того, Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема необхідність покращення захисту цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі", - йдеться в повідомленні держдепу.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ заявив, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок, 2 січня, заявила про "надзвичайну важливість" підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

Водночас посол Британії в Україні Мартін Гарріс після масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня висловив підтримку Києву.