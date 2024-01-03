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США і Британія обговорили подальшу допомогу Україні
09:07 03.01.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державний департамент.
Сторони обговорили подальші зусилля Сполучених Штатів та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.
Крім того, Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема необхідність покращення захисту цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.
"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі", - йдеться в повідомленні держдепу.
Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ заявив, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.
Посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок, 2 січня, заявила про "надзвичайну важливість" підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.
Водночас посол Британії в Україні Мартін Гарріс після масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня висловив підтримку Києву.
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