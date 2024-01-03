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Одна з найбільших фармацевтичних компаній Німеччини йде з Росії
23:13 02.01.2024 |
Найбільший іноземний інвестор у фармацевтичну промисловість РФ до кінця 2023 року фактично пішов з Росії. Німецька фармацевтична компанія Stada виводить заводи в окрему самостійну фірму "Ніжфарм" і готує їх до продажу, пише Deutsche Welle.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Stada наводилася як приклад тих німецьких і загалом західних фірм, які продовжують вести бізнес у Росії.
Російський ринок був для великого виробника ліків Stada, що має виробничі майданчики в 10 країнах Європи та Азії, другим за важливістю після німецького та забезпечував близько 15% виторгу. У РФ працював кожен шостий співробітник фірми.
Stada була найбільшим іноземним інвестором у російську фармацевтичну промисловість - за два десятиліття вклала понад $1 млрд. Керівництво компанії залишати РФ не збиралося, посилаючись на те, що міжнародні санкції на ліки не поширюються.
Навесні 2023 року голова правління Петер Гольдшмідт поскаржився уряду ФРН на тиск з боку української влади, яка вимагає припинити постачання ліків на російський ринок. Він заявляв, що опинившись перед вибором, відмовиться від роботи в Україні на користь бізнесу в Росії.
Однак власники Stada вирішили зняти російські активи з балансу компанії, щоб покупці могли придбати в 2024 році фірму, що добре розвивається, без зайвого вантажу.
Інвестори до 2018 року скупили більшість акцій Stada, а потім повністю вивели їх з обороту на біржі. Вартість Stada за останні роки зросла приблизно до 10 млрд євро. Тепер вони знову хочуть розмістити акції на фондовому ринку або продати їх більшому фармацевтичному концерну, щоб зафіксувати прибуток. Російський бізнес компанії інвестори вважають перешкодою для продажу.
Варіант фактичного виходу з російського ринку шляхом виділення бізнесу в РФ в окрему структуру розглядають останнім часом інші іноземні фірми, зокрема австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI).
Довідка
Stada - міжнародна група фармацевтичних компаній. Штаб-квартира розташована у місті Бад-Фільбель (Німеччина).
Власником 100% акцій Stada є фірма Nidda Healthcare Holding, яку контролюють дві інвестиційні компанії - американська Bain Capital та британська Cinven.
На російському ринку Stada пропонувала понад 120 найменувань лікарських засобів, зокрема, наприклад, "Аквалор", "Вітрум", "Колдрекс", "Камістад бебі", "Левомеколь", "Пантенол".
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