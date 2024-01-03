Індія збільшила закупівлі нафти у Саудівської Аравії через проблеми з поставками з РФ, - ЗМІ

Індія збільшила імпорт саудівської нафти в грудні, оскільки проблеми з оплатою призвели до того, що закупівлі російської нафти впали до 11-місячного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що щонайменше п'ять партій нафти сорту "Сокіл" попрямували в інші місця.

Індійська нафтова корпорація, яка повинна була отримати нафту "Сокіл", була змушена відмовитися від своїх запасів і закуповувати нафту на Близькому Сході, щоб заповнити дефіцит.

Імпорт російської нафти падає

Провідний нафтопереробний завод IOC - єдина державна компанія, яка уклала щорічну угоду з купівлі різних російських сортів нафти, включно з "Соколом", у російської нафтової компанії "Роснафта".

Імпорт нафти Індії з Росії в грудні знизився на 16-22%. Однак імпорт саудівської нафти зріс приблизно на 4%.

"Щомісячний імпорт російської нафти в Індію знизився на 22% до 1,21 мільйона барелів на добу в грудні, а інше агентство з відстеження потоків нафти показує зниження на 16% до 1,39 мільйона барелів на добу", - йдеться в матеріалі.

Експорт російської нафти

Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку Москви.

ЄС заборонив імпорт із Росії сирої нафти, що доставляється морським шляхом, та очищених нафтопродуктів. Наслідки заборони нафту для Росії значні. Близько половини її сукупного експорту нафти прямували до ЄС. У 2021 році ЄС імпортував нафти на суму 71 млрд євро: сиру нафту (48 млрд євро) та продукти нафтопереробки (23 млрд євро) із Росії. Втрата цього провідного прибуткового ринку має значний структурний вплив на Росію, бюджет якої значною мірою залежить від нафтових доходів.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.