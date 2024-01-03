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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Саудівська Аравія офіційно вступила до БРІКС
19:32 02.01.2024 |
Саудівська Аравія офіційно приєдналася до блоку країн БРІКС, куди входять Росія, Китай, Індія, ПАР та Бразилія. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну заяву, озвучену на державному телебаченні Саудівської Аравії.
Саудівська Аравія заявляла про готовність стати членом блоку ще в серпні минулого року, за кілька місяців до того, як на саміті БРІКС у ПАР було ухвалено рішення про розширення.
Саудівський принц Фейсал бін Фархан заявляв, що БРІКС є "вигідним та важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.
Вступ Саудівської Аравії відбувається на тлі геополітичної напруги між США та Китаєм, а також розширення впливу Китаю всередині королівства.
Попри міцні зв'язки зі США, Саудівська Аравія все частіше йде своїм власним шляхом через побоювання, що Вашингтон менш відданий безпеці країн Перської затоки, зазначають в агентстві.
Китай, найбільший покупець нафти Саудівської Аравії, наполягав на розширенні БРІКС, щоб створити противагу Заходу.
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