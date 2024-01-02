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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg

 

Нідерландська компанія ASML Holding NV скасувала поставки низки своїх машин до Китаю на прохання адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє Bloomberg. Це сталося за кілька тижнів до того, як набули чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем, повідомили джерела видання.

Нідерландський виробник мав ліцензії на постачання трьох машин для глибокої ультрафіолетової літографії китайським компаніям до січня, коли нові голландські обмеження набудуть повної сили. Однак офіційні особи США звернулися до ASML з проханням негайно припинити заплановані постачання до Китаю.

В ASML підтвердили, що нещодавно уряд Нідерландів частково відкликав ліцензії на постачання літографічних систем до Китаю, що вплинуло на невелику кількість клієнтів. У заяві, опублікованій після публікації Bloomberg, компанія сказала, що нещодавно провела обговорення зі США щодо обсягу та впливу своїх правил експортного контролю, однак без уточнення деталей.

Речники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства закордонних справ Нідерландів відмовилися від коментарів для Bloomberg.

Новини про обмеження постачань вплинули на китайських виробників мікросхем. Semiconductor Manufacturing International Corp., напівпровідникова компанія, яка допомогла Huawei виготовити 7-нанометрові процесори для її нового смартфона, впала на 3% на торгах у Гонконзі у вівторок. Акції Hua Hong Semiconductor Ltd. впали на 2,8%.

ASML, найдорожча технологічна компанія Європи, незначно впала на 679,80 євро о 9:32 ранку на торгах в Амстердамі після попереднього падіння на цілих 1,8%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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