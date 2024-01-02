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АНАЛІТИКА

«Історична реформа». У ЄС ввели мінімальну ставку податку 15% для міжнародних корпорацій

 

З 1 січня 2024 року в Європейському Союзі набрали чинності нові правила, які передбачать запровадження мінімальної ставки корпоративного податку на рівні 15% для транснаціональних компаній з виручкою понад 750 млн євро на рік. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Цей новий рік - це початок нової ери оподаткування для великих транснаціональних підприємств. Ця історична реформа в Європі та інших юрисдикціях по всьому світу є важливим кроком на шляху до справедливішої системи корпоративного оподаткування. Зменшуючи стимули для компаній переводити прибуток в юрисдикції з низькими податковими ставками, нові правила допоможуть приборкати так звану "гру на пониження" ставок корпоративного податку в ЄС і в усьому світі", - сказав Паоло Джентілоні, комісар ЄС з економіки.

Нові правила поширюються на усі великі компанії - як європейські, так і транснаціональні з представництвом в ЄС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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