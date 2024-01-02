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АНАЛІТИКА

Фінляндія запровадила нові вимоги до віз

 

Фінляндія запровадила нові вимоги до віз Шенгенської зони, зокрема, добова вимога до фінансового стану мандрівників зросла з 30 до 50 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

З 1 січня 2024 року мандрівники, які прибувають до Фінляндії, повинні мати в наявності кошти в розмірі не менше 50 євро, замість колишніх 30 євро, на кожен день перебування в країні. Ця вимога стосується візитів тривалістю не більше 90 днів.

Як пояснили в МЗС, підвищення пов'язане зі зростанням вартості життя.

Одночасно Фінляндія починає застосовувати статтю Візового кодексу ЄС, яка дозволяє запроваджувати зобов'язання щодо утримання та розміщення.

Надалі під час розгляду візи може бути враховано, що громадянин Фінляндії або особа, яка проживає в країні за посвідкою на проживання, зобов'язується фінансувати поїздку заявника на візу.

Надалі під час розгляду візи може бути враховано, що громадянин Фінляндії або особа, яка проживає в країні з посвідкою на проживання, зобов'язується фінансувати поїздку заявника на візу.

Приймаюча сторона повинна заповнити форму підтвердження спонсорства, яка додається до візової заяви.

Нагадаємо, у листопаді Рада Європейського Союзу схвалила процедуру, яка дозволить подорожувальникам з-за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн.

Пропозицію про цифровізацію візових процедур Європейська комісія подала ще у квітні 2022 року, а її розгляд Радою ЄС тривав із березня.
 

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