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Уряд Швейцарії скасував мита на імпорт промислової продукції
13:00 02.01.2024 |
Швейцарія скасувала імпортні мита на промислову продукцію, прагнучи знизити витрати для споживачів і виробників.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Швейцарський уряд заявив, що цей крок призведе до прямої економії та зменшення адміністративних витрат, а також до зниження цін на продукцію від промислового обладнання до одягу та холодильників.
Цей крок можуть особливо позитивно сприйняти компанії, які зіштовхуються зі зростанням витрат на тлі глобальної інфляції та підвищення курсу швейцарського франка.
За оцінками Державного секретаріату з економічних питань (SECO), річна вигода від зниження закупівельних та адміністративних витрат компаній, а також підвищення продуктивності становить понад 860 мільйонів швейцарських франків (1,02 мільярда доларів США).
У 2022 році імпорт товарів становив 43% економічного виробництва Швейцарії, де розташовані такі транснаціональні корпорації, як фармацевтичні гіганти Roche і Novartis, а також виробник продуктів харчування Nestle і машинобудівна компанія ABB.
Скасування імпортних мит поширюється на такі товари, як засоби виробництва, сировина, напівфабрикати та обладнання, а також споживчі товари, такі як велосипеди, побутова техніка та одяг.
Нагадаємо, нещодавно Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Швейцарія також вирішила виділити 12,5 млн євро на підтримку українців у зимовий період.
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