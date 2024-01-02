Російська ракета, яка летіла в Україну, поруйнувала село у Воронезькій області РФ

У Воронезькій області Росії ракета впала на будинки у селищі Петропавлівка. Місцева влада визнала, що це "аварійне падіння боєприпасу".

Одразу після цього інциденту російські телеграм-канали писали про влучання українською ракетою, проте невдовзі губернатор області Олександр Гусєв визнав, що йдеться про російський снаряд. Який саме, він не уточнює, однак російські пабліки одразу ж писали про ракету. Руйнування від падіння, як свідчать відео, досить значні.

Це сталося у той самий час, коли РФ завдавала ракетних ударів по Україні, з напрямку Воронезької області відбувались пуски крилатих ракет з літаків Ту-95 МС.

"Сьогодні зафіксоване аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовані, попередньо, у семи домоволодіннях", - написав губернатор Воронезької області.

За його словами, пошкоджені вікна і покрівлі. Хоча на відео, що з'являються у соцмережах, видно, що деякі будинки майже повністю зруйновані, на самій вулиці - вирви від вибуху.

Картина з-під Воронежу дуже схожа на кадри зі Сміли на Черкащині, де крилата ракета впала на приватний сектор та знищила пів вулиці.

Близько 11 години за Києвом інформацію про падіння своєї ж ракети підтвердило міністерство оборони РФ.

"Близько 9.00 під час виконання польоту літака Повітряно-космічних сил над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Постраждалих немає", - заявили в російському оборонному відомстві.

Міноборони каже, що проводиться розслідування, на місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень і надання допомоги для відновлення будинків.

Губернатор області повідомив, що жителів кількох вулиць селища перевозять у пункти тимчасового розміщення, в тому числі в пансіонат.

Воронеж - не перший

Подібний випадок стався у Росії в квітні минулого оку. Тоді на Бєлгород, розташований неподалік від кордону з Україною, впала авіабомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. У бєлгородських телеграм-каналах ширилися фото та відео вирви шириною близько 20 метрів на одному з центральних міських перехресть.

Офіційні джерела повідомляли про двох постраждалих мешканок міста і пошкоджені будівлі.

У міністерстві оборони, як і у випадку у Воронезькій області, тоді пояснили інцидент "позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу".