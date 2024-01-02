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Швейцарський фінансовий регулятор хоче більше повноважень після падіння 167-річного банку
09:43 02.01.2024 |
Фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) прагне отримати більше повноважень з регулювання банківської діяльності, зокрема стягувати бонуси з банкірів.
Про це пише Reuters.
Фінансовий регулятор Швейцарії хоче обговорити можливість стягувати бонуси з банкірів в рамках посилення повноважень після падіння банку Credit Suisse. Також регулятор заявляв, що хоче мати можливість накладати штрафи, публікувати деталі виконавчих проваджень і підвищити підзвітність, встановивши набір правил, які визначають конкретні обов'язки для вищого керівництва.
"Справа Credit Suisse показує, що протягом десятиліть банк зазнавав збитків і в водночас виплачував високі бонуси", - сказала голова FINMA Марлен Амстад.
Як зазначають в FINMA, фінансовий регулятор потребує кращої правової бази для того, щоб мати можливість втручатись у кризові ситуації в банках до їхнього вибуху.
FINMA вже вимагав посилення повноважень для нагляду за кредиторами в майбутньому після того, як потрапив під критику за свою мляву реакцію на ріст проблем проблеми в Credit Suisse перед банкрутством банку в березні.
Нагадаємо:
Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.
16 березня Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.
15 березня глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.
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