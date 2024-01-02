Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарський фінансовий регулятор хоче більше повноважень після падіння 167-річного банку

 

Фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) прагне отримати більше повноважень з регулювання банківської діяльності, зокрема стягувати бонуси з банкірів.

Про це пише Reuters.

Фінансовий регулятор Швейцарії хоче обговорити можливість стягувати бонуси з банкірів в рамках посилення повноважень після падіння банку Credit Suisse. Також регулятор заявляв, що хоче мати можливість накладати штрафи, публікувати деталі виконавчих проваджень і підвищити підзвітність, встановивши набір правил, які визначають конкретні обов'язки для вищого керівництва.

"Справа Credit Suisse показує, що протягом десятиліть банк зазнавав збитків і в водночас виплачував високі бонуси", - сказала голова FINMA Марлен Амстад.

Як зазначають в FINMA, фінансовий регулятор потребує кращої правової бази для того, щоб мати можливість втручатись у кризові ситуації в банках до їхнього вибуху.

FINMA вже вимагав посилення повноважень для нагляду за кредиторами в майбутньому після того, як потрапив під критику за свою мляву реакцію на ріст проблем проблеми в Credit Suisse перед банкрутством банку в березні.

Нагадаємо:

Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.

16 березня Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

15 березня глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0144
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 42,0059
  0,0099
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1478  0,10 0,25 39,1204  0,30 0,77
EUR 42,0804  0,13 0,30 43,2522  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0250  0,07 0,20 38,0800  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес