Швейцарський фінансовий регулятор хоче більше повноважень після падіння 167-річного банку

Фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) прагне отримати більше повноважень з регулювання банківської діяльності, зокрема стягувати бонуси з банкірів.

Про це пише Reuters.

Фінансовий регулятор Швейцарії хоче обговорити можливість стягувати бонуси з банкірів в рамках посилення повноважень після падіння банку Credit Suisse. Також регулятор заявляв, що хоче мати можливість накладати штрафи, публікувати деталі виконавчих проваджень і підвищити підзвітність, встановивши набір правил, які визначають конкретні обов'язки для вищого керівництва.

"Справа Credit Suisse показує, що протягом десятиліть банк зазнавав збитків і в водночас виплачував високі бонуси", - сказала голова FINMA Марлен Амстад.

Як зазначають в FINMA, фінансовий регулятор потребує кращої правової бази для того, щоб мати можливість втручатись у кризові ситуації в банках до їхнього вибуху.

FINMA вже вимагав посилення повноважень для нагляду за кредиторами в майбутньому після того, як потрапив під критику за свою мляву реакцію на ріст проблем проблеми в Credit Suisse перед банкрутством банку в березні.

Нагадаємо:

Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.

16 березня Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

15 березня глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.