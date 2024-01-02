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АНАЛІТИКА

Суверенні фонди торік витратили $124 мільярди - найбільший «мінус» у Саудівській Аравії

 

На державний інвестиційний фонд Королівства Саудівської Аравії (PIF) припадає близько чверті від майже 124 мільярдів доларів США, витрачених суверенними фондами в усьому світі минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними попереднього річного звіту платформи даних Global SWF, що відстежує понад 400 суверенних фондів у світі, у 2023 році PIF витратив 31,5 мільярда доларів США порівняно з загальною сумою у 123,8 млрд дол., яка була витрачена усіма державними інвестиційними фондами.

Зазначається, що сильне зростання у ціні світових акцій минулого року допомогло збільшити активи, якими управляють суверенні фонди по всьому світу, до рекордних 11,2 трильйонів доларів США.

Загальні витрати суверенних фондів на перехідний період для енергетики - все від екологічного водню до видобутку літію - також досягли рекордних 25,9 млрд дол. США у 2023 році.

При цьому, незважаючи на ці дані, загальні витрати державних інвестиційних фондів у світі минулого року були на 21% нижчими за 2022 рік.

«Це може свідчити про надто обережний підхід, оскільки в цих організаціях немає дефіциту капіталу для інвестування», - заявив керуючий директор Global SWF Дієго Лопес.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд національного добробуту Норвегії, обсяг якого становить близько 1 трильйона доларів, втратив за підсумками 2022 року 164,4 млрд дол. США (1,64 трлн норвезьких крон) через інфляцію у світі та вторгнення РФ в Україну.
 

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