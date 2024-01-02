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АНАЛІТИКА

Населення світу цьогоріч зросло на 75 мільйонів людей

 

Населення світу за цей рік зросло на 75 мільйонів і на початок 2024 року перевищить 8 мільярдів людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на дані Бюро перепису населення США.

Зазначається, що світовий темп зростання населення у 2023 році становив трохи менше 1%. За даними бюро, на початку 2024 року в усьому світі кожну секунду буде народжуватися щонайменше 4 людини і будуть фіксуватися дві смерті.

Темпи приросту населення у Сполучених Штатах цього року становили 0,53%, що приблизно удвічі менше, ніж в усьому світі. Чисельність населення США збільшилася на 1,7 мільйона осіб і до нового року становитиме 335,5 мільйона людей.

Очікується, що на початку 2024 року в США народжуватиметься одне немовля кожні дев'ять секунд і реєструватимуть одну смерть кожні 9,5 секунд. Водночас, за прогнозами бюро, чиста міжнародна міграція додаватиме одну людини до населення США кожні 28,3 секунди у наступному році.

Як повідомлялося, в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.
 

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