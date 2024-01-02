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Сі Цзіньпін запропонував Байдену мирне співіснування Китаю та США, - Bloomberg
08:41 02.01.2024 |
Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що їхні країни мають прагнути до "мирного співіснування", адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Central Television.
У новорічному листі в пам'ять про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США 1 січня 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що "протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини переживали злети і падіння, однак загалом рухалися вперед, що не тільки підвищило добробут обох народів, але й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню".
"Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру", - написав президент Китаю.
Сі Цзіньпін також нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. Відтоді відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню", додав китайський лідер.
Джо Байден також надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа з нагоди 45-річчя. У ньому американський лідер визнав, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.
"Я з нетерпінням чекаю розвитку прогресу, досягнутого нашими попередниками, а також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США і Китаєм", - написав Байден.
Крихкі відносини США та Китаю
Відносини між державами стабілізувалися після зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Водночас загальні зв'язки між країнами залишаються крихкими, оскільки існують фундаментальні розбіжності щодо тісних зв'язків Пекіна з Росією та його позиції щодо Тайваню, а також обмеження торгівлі США щодо Китаю.
Зокрема, під час саміту в Сан-Франциско Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що не вторгнеться на Тайвань найближчими роками.
Однак уже 20 грудня Сі Цзіньпін відверто заявив Байдену про намір "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм".
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