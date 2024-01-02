Сі Цзіньпін запропонував Байдену мирне співіснування Китаю та США, - Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що їхні країни мають прагнути до "мирного співіснування", адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Central Television.

У новорічному листі в пам'ять про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США 1 січня 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що "протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини переживали злети і падіння, однак загалом рухалися вперед, що не тільки підвищило добробут обох народів, але й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню".

"Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру", - написав президент Китаю.

Сі Цзіньпін також нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. Відтоді відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню", додав китайський лідер.

Джо Байден також надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа з нагоди 45-річчя. У ньому американський лідер визнав, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.

"Я з нетерпінням чекаю розвитку прогресу, досягнутого нашими попередниками, а також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США і Китаєм", - написав Байден.

Крихкі відносини США та Китаю

Відносини між державами стабілізувалися після зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Водночас загальні зв'язки між країнами залишаються крихкими, оскільки існують фундаментальні розбіжності щодо тісних зв'язків Пекіна з Росією та його позиції щодо Тайваню, а також обмеження торгівлі США щодо Китаю.

Зокрема, під час саміту в Сан-Франциско Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що не вторгнеться на Тайвань найближчими роками.

Однак уже 20 грудня Сі Цзіньпін відверто заявив Байдену про намір "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм".