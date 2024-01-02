Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан підвищив тариф на транзит російської нафти у Китай
22:52 01.01.2024 |
Національний оператор нафтотранспортної системи Казахстану АТ "КазТрансОйл" повідомив про підвищення тарифів на перекачування російської нафти своєю ділянкою трубопроводу ТОН-2 з 1 січня.
Згідно з повідомленням оператора, відтепер вартість транзиту на відстань 1 тис. км. складає $11,28 за тонну (без ПДВ), пише російський "Коммерсант".
З 2018 року тариф на транзит російської нафти через Казахстан становив $9,3 за тонну.
Магістральний трубопровід ТОН-2 (Туймази-Омськ-Новосибірськ-2) має пропускну здатність 10 млн тонн на рік. Проектна потужність ТОН-2 сягає 18 млн тонн на рік.
Територією Казахстану пролягає ділянка трубопроводу протяжністю 186,25 км, через цю ділянку нафту з РФ постачається до Павлодарського нафтохімічного заводу, а потім її частина прямує до Китаю та Узбекистану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
|В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Армія США отримає на озброєння «баражуючі боєприпаси», більш відомі як дрони-камікадзе
|Українські газові сховища допомагають Європі запобігти подальшим енергокризам – FT
|У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску
|НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику
|Фінляндія запровадила нові вимоги до віз
|Уряд Швейцарії скасував мита на імпорт промислової продукції
Бізнес
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд