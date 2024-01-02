У Червоне море зайшов військовий корабель Ірану

Військовий корабель Ірану Alborz увійшов до Червоного моря, повідомляє у понеділок, 1 січня, Reuters з посиланням на іранську інформагенцію Tasnim. Про причини такого кроку не повідомляється, однак зазначається, що іранські військові кораблі активно діють в регіоні з 2009 року, зокрема для "забезпечення безпеки судноплавних шляхів".

США і Великобританія готуються ударити по єменським хуситам

Напередодні видання The Telegraph повідомило, що Вашингтон і Лондон розробляють план потенційних військових ударів по єменських хуситах, підтримуваних Іраном. Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс запевнив, що його країна готова вжити "прямих заходів" щодо хуситів через їхні напади на цивільні судна у Червоному морі.

Шаппс описав поточну ситуацію в Червоному морі як "випробування для міжнародної спільноти". "Якщо ми не зможемо захистити Червоне море, ми ризикуємо заохотити тих, хто загрожує в інших місцях, в тому числі в Південнокитайському морі і Криму", - зазначив він.

"У хуситів не повинно бути сумнівів: ми прагнемо притягнути зловмисників до відповідальності за незаконні захоплення та напади", - запевнив міністр.

Останнє попередження хуситам

За даними The Telegraph, 1 січня США та Великобританія можуть вийти із "безпрецедентною" спільною заявою, яка має стати "останнім усним попередженням" для хуситів. Напередодні ішли перемовини ще з двома державами про можливість приєднання до цієї заяви.

Що стосується безпосередніх військових заходів, то британське медіа повідомляє про ймовірність нанесення союзниками авіаударів по об'єктах хуситів. При цьому Шаппс в коментарі виданню казав лише про ймовірне спрямування у регіон фрегату військово-морських сил Великобританії HMS Lancaster на додачу до ракетного есмінця HMS Diamond, що вже знаходиться у Червоному морі.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

В середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили про початок військової операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

Втім, це поки не поклало край нападам. Остання атака єменських повстанців на цивільний корабель компанії Maersk сталася напередодні. ВМС США відбили напад і знищили три човни хуситів, убивши щонайменше 10 повстанців. Втім, Maersk знову тимчасово призупинила свої судноплавні операції в регіоні через цей напад.

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази 7 жовтня, обумовленої масованим нападом у цей день терористів на Ізраїль, хусити почали здійснювати обстріли як ізраїльської території, і атакувати судна у Червоному морі.

Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Повстанці обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

За даними США, з 19 жовтня здійснено 23 атаки хуситів на цивільні судна.