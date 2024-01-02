ЄС посилює боротьбу з податковим шахрайством - запрацює нова система фінансового контролю

Європейський Союз з 1 січня застосовує нові, більш скоординовані та жорсткі правила моніторингу транскордонних переказів, що спрямовані на боротьбу з шахрайством та зловживаннями навколо ПДВ.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті комісії.

«Нові правила прозорості набувають чинності з 1 січня цього року, що допоможе країнам-членам ЄС зламати (систему) шахрайства навколо податку на додану вартість (ПДВ, англ. VAT - Value-Added Tax - ред.). Нові правила надаватимуть податковим адміністраціям країн-членів інформацію щодо платежів, що полегшить виявлення шахрайства з ПДВ, з особливим фокусом уваги на електронній комерції, яка є особливо вразливою для зловживань та шахрайства навколо ПДВ», - йдеться у повідомленні.

В якості прикладу такого роду шахрайства Єврокомісія наводить випадки електронних торгів, коли продавець фізично знаходиться за межами ЄС, та здійснює продажі на ринку ЄС без відповідної реєстрації на його території, або занижує реальну вартість товарів під час електронних торгів. Нові правила надають податковим структурам в країнах ЄС додаткові інструменти для виявлення та припинення такої протиправної поведінки.

Нова система фінансового контролю відводить ключову роль установам, що здійснюють платежі, таким як банки, карткові платіжні системи, інші платіжні інституції та системи грошових поштових переказів, на які разом припадає близько 90 відсотків усього обсягу електронних продажів на території ЄС.

З 1 січня ці фінансові установи будуть зобов'язані проводити щільний моніторинг транскордонних платежів, та з 1 квітня передавати податковим органам країн ЄС інформацію про суб'єктів, що здійснили більше 25 транскордонних переказів протягом одного кварталу. Ця інформація буде зосереджуватися у новій базі даних, що створена Європейською комісією (Центральна електронна система платіжної інформації - CESOP), де вона буде накопичуватися, опрацьовуватися та проходити перехресні звірки з іншими базами даних.

Вся інформація, що буде узагальнена в рамках CESOP, буде передаватися країнам-членам через спеціалізовану мережу боротьби з шахрайством (Eurofisc), яка була створена ще у 2010 році. Посадові особо цієї мережі мають повноваження вживати заходи на національному рівні, включаючи подання запитів на інформацію, проведення аудиту, або перереєстрацію номерів ПДВ. Такі заходи, на думку Єврокомісії, дозволять підвищити прозорість та ефективність боротьби проти шахрайства під час транскордонних електронних торгів.

За оцінкою Єврокомісії, національні уряди країн-членів ЄС щороку втрачають мільярди євро неотриманого прибутку за рахунок зловживань та шахрайства з ПДВ.