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Румунія і Болгарія увійдуть до Шенгенської зони у 2024 році
10:13 01.01.2024 |
Рада Європейського Союзу одноголосно ухвалила рішення прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони. Скасування прикордонного контролю почнеться на повітряних і морських кордонах із березня 2024 року, йдеться в повідомленні Європейської комісії (ЄК), опублікованому в суботу, 30 грудня.
Як зазначає Брюссель, обговорення термінів скасування контролю на сухопутних кордонах продовжиться у 2024 році. Приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони "сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму, а також у подальшому консолідує внутрішній ринок", вказується в повідомленні.
"Сьогоднішній день знаменує собою історичний момент для Болгарії та Румунії. І день великої гордості для громадян Румунії та Болгарії. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це великий крок вперед для обох країн і для Шенгенської зони в цілому", - наводяться в повідомлення слова очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
Брюссель бачить виконання необхідних умов
У листопаді 2022 року ЄК закликала Раду ЄС включити в Шенгенську угоду Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору. Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та єврозони 1 січня 2023 року.
У квітні на підтримку приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони ЄС виступив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Румунія і Болгарія стали членами Євросоюзу 1 січня 2007 року.
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