Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія і Болгарія увійдуть до Шенгенської зони у 2024 році

 

Рада Європейського Союзу одноголосно ухвалила рішення прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони. Скасування прикордонного контролю почнеться на повітряних і морських кордонах із березня 2024 року, йдеться в повідомленні Європейської комісії (ЄК), опублікованому в суботу, 30 грудня.

Як зазначає Брюссель, обговорення термінів скасування контролю на сухопутних кордонах продовжиться у 2024 році. Приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони "сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму, а також у подальшому консолідує внутрішній ринок", вказується в повідомленні.

"Сьогоднішній день знаменує собою історичний момент для Болгарії та Румунії. І день великої гордості для громадян Румунії та Болгарії. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це великий крок вперед для обох країн і для Шенгенської зони в цілому", - наводяться в повідомлення слова очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Брюссель бачить виконання необхідних умов

У листопаді 2022 року ЄК закликала Раду ЄС включити в Шенгенську угоду Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору. Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та єврозони 1 січня 2023 року.

У квітні на підтримку приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони ЄС виступив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Румунія і Болгарія стали членами Євросоюзу 1 січня 2007 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0020
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 41,9960
  0,2119
 0,50

Курс обміну валют на 29.12.23, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на 29.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес