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АНАЛІТИКА

Королева Данії Маргрете II передає трон синові

 

Королева Данії Маргрете II під час свого новорічного виступу оголосила, що покидає королівський престол, повідомляють на агентство dpa у неділю, 31 грудня.

"Я залишаю трон своєму синові, наслідному принцу Фредеріку", - сказала 83-річна королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня 2024 року та збігатиметься із 52-ою річницею правління монархині. Після засідання Державної ради прем'єр-міністерка оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг.

Маргрете II (повне ім'я - Маргрете Александріна Торхільдур Інгрід) посіла трон 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX. Загалом же династія Ґлюксбургів, до якої вона належить, править Данією від 1863 року.

У традиціях родини - не покидати престол до самої смерті, це багато років обіцяла підданим і Маргрете II. Однак 2023 року королева перенесла операцію на спині, і це, за її словами, дало привід замислитися, "чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню".

Після зміни престолу Маргрете II продовжить носити титул Її Величності. Вона стала першою жінкою-монархом у Данії за півтисячоліття і допоки залишалася єдиною монархинею у світі.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь на заяву королеви подякувала їй "за відданість справі протягом усього життя і невтомні зусилля на благо Королівства". "Королева Маргрете є втіленням Данії і впродовж багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", - йдеться в письмовій заяві глави данського уряду.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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