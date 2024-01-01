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АНАЛІТИКА

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном

 

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3 з українським двигуном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

ANKA-3 розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном від українського підприємства "Івченко-Прогрес".

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном

 

Дебютний політ тривав понад годину, під час нього безпілотник досягнув висоти 2,4 кілометра і швидкості 150 вузлів.

Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року.

Безпілотник призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань. Він зможе літати на висоті до майже 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном

 

Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини, зокрема, модернізувати застарілі військово-повітряні сили.

За даними агентства, у січні заплановано дебютний політ винищувача Kaan турецького виробництва.

Раніше стало відомо, що Туреччина звернулася до США за дозволом на спільне виробництво двигунів компанії GE Aerospace, які використовуються в літаках F-16, бо хоче встановити їх на винищувачах власного виробництва.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган під час візиту до Берліна у листопаді міг попросити у канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon.
 

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