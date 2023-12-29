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АНАЛІТИКА

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

 

Зранку п'ятниці, 29 грудня, під час масованого удару РФ по Україні невідомий об'єкт порушив повітряний простір Польщі, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО), повідомило Оперативне командування польської армії.

"Вранці нерозпізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радарами системи протиповітряної оборони країни", - йдеться в повідомленні командування у соціальній мережі X.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду в Бюро національної безпеки з міністром оборони, начальником генерального штабу та оперативним командувачем збройних сил.

Ракета увійшла і вийшла

Спершу польська телекомпанія TV Republika повідомила, що пошуки об'єкта відбуваються поблизу Грубешова на півдні Польщі.

Своєю чергою губернатор Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський написав у соцмережах: "Ми отримали інформацію, що об'єкт з'явився на радарі поблизу Грубешова. У нас немає підтвердження, що він потрапив у межі нашого регіону".

Згодом у польській армії повідомили, що в повітряний простір Польщі з території України зайшла російська ракета. Вона заглибилась вглиб польської території на 40 кілометрів, а тоді розвернулась назад в Україну, провівши в Польщі близько трьох хвилин.

Вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Станом на 16:30 відомо про щонайменше 26 загиблих і понад 120 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Вдень армія РФ завдала нового ракетного удару. В міністерстві оборони України кажуть, що для цієї наймасованішої атаки РФ накопичувала ракети місяцями та прогнозують подальші удари.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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