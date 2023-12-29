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АНАЛІТИКА

Не бажає мати справу з комуністами. Аргентина відмовилась приєднуватись до БРІКС

 

Президент Аргентини Хав&apos;єр Мілей надіслав листи п'ятьом країнам-членам БРІКС, у тому ж числі Росії та Китаю, в яких оголосив про рішення відмовитись від вступу до об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brasil 247.

Президент Аргентини оголосив про те, що його країна не приєднається до БРІКС, а також відкинув геополітичну близькість з Китаєм і Росією.

Зазначається, що рішення про включення Аргентини до БРІКС було прийнято ще під час саміту Йоганнесбурзі наприкінці серпня цього року. Колишній президент Альберто Фернандес за кілька місяців до завершення свого терміну вирішив приєднатись до об'єднання, що отримало підтримку з боку лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Мілей, зі свого боку, висловив відмову мати справу з "комуністами".

"Щоб офіційно оформити вихід Аргентини, Мілей доручив канцлеру Діані Мондіно підготувати дипломатичне, але чітке послання п'ятьом лідерам. Листи за підписом президента були надіслані кілька днів тому, інформуючи Бразилію, Москву, Делі, Пекін і Йоганнесбург про вихід Аргентини з БРІКС", - додає видання.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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