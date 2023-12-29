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В Ірані стратили чотирьох людей за співпрацю з Ізраїлем
14:18 29.12.2023 |
Трьох чоловіків і одну жінку стратили в п'ятницю, 29 грудня, в провінції Західний Азербайджан в Ірані. Їх звинуватили у діяльності на користь ізраїльської спецслужби "Моссад", повідомляє Reuters з посиланням на іранські агенції Misan та Tasnim.
За даними названих іранських ЗМІ, вони були головними обвинуваченими в судовому процесі, на якому обвинувачення пред'являлося загалом десятьом особам. Іранська агенція Irna зазначає, що деякі з обвинувачених нібито зізналися у співпраці з агентами "Моссаду" в Туреччині. Раніше у грудні на півдні Ірану був страчений чоловік за аналогічними обвинуваченнями.
Тегеран звинувачує Ізраїль у саботажі ядерної програми Ірану, зокрема покладає на Ізраїль відповідальність за напади на ядерні об'єкти, а також за вбивства вчених-ядерників. Ізраїль не коментує ці закиди. Між тим 26 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану і вийшовши на рівень дев'ять кілограмів на місяць. Порогове значення збагачення урану для використання ядерної енергії у військових цілях становить 90 відсотків.
Між тим багато оглядачів вважають, що Іран надає підтримку терористичній організації ХАМАС, яка 7 жовтня 2023 року здійснила масштабний напад на Ізраїль. Проте Тегеран заперечує свою причетність до цього.
Раніше Іран погрожував Ізраїлю відплатою за загибель свого генерала у Сирії.
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