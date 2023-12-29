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Влада Індії звинуватила Binance та інші біржі в роботі без ліцензії
13:59 29.12.2023 |
Відділ фінансової розвідки Індії (FIU) звинуватив 9 міжнародних криптовалютних бірж у відсутності ліцензій для роботи на території країни.
Серед компаній, які потрапили в поле зору агентства, значаться такі гравці ринку цифрових активів, як:
* Binance;
* Kraken;
* Huobi;
* Bitfinex;
* Kucoin;
* Bitstamp;
* MEX Global;
* Gate.io;
* Bittrex.
У заяві йдеться про те, що криптовалютні біржі працюють на території Індії незаконно і не дотримуються «Закону про запобігання відмиванню грошей».
До грудня 2023 року в країні зареєстровано 31 постачальника послуг віртуальних активів, зазначають представники FIU. Водночас міжнародні компанії, які «обслуговують значну частину індійських користувачів», не отримували ліцензії, заявили у відомстві.
Агентство вимагає, щоб Міністерство комунікацій та інформаційних технологій Індії заблокувало сайти згаданих бірж. Самим криптофірмам FIU надіслало повідомлення про недотримання вимог.
Раніше Резервний банк Індії висловив сумніви з приводу можливої інтеграції криптовалют у фінансову систему країни. Регулятор вважає, що цифрові активи не мають економічного потенціалу і загрожують макроекономічній стабільності.
У жовтні 2023 року стало відомо, що в Індії розробляють глобальну базу даних, яка збиратиме інформацію про всі криптовалютні біржі.
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