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АНАЛІТИКА

Влада Індії звинуватила Binance та інші біржі в роботі без ліцензії

 

Відділ фінансової розвідки Індії (FIU) звинуватив 9 міжнародних криптовалютних бірж у відсутності ліцензій для роботи на території країни.

Серед компаній, які потрапили в поле зору агентства, значаться такі гравці ринку цифрових активів, як:

* Binance;
* Kraken;
* Huobi;
* Bitfinex;
* Kucoin;
* Bitstamp;
* MEX Global;
* Gate.io;
* Bittrex.

У заяві йдеться про те, що криптовалютні біржі працюють на території Індії незаконно і не дотримуються «Закону про запобігання відмиванню грошей».

До грудня 2023 року в країні зареєстровано 31 постачальника послуг віртуальних активів, зазначають представники FIU. Водночас міжнародні компанії, які «обслуговують значну частину індійських користувачів», не отримували ліцензії, заявили у відомстві.

Агентство вимагає, щоб Міністерство комунікацій та інформаційних технологій Індії заблокувало сайти згаданих бірж. Самим криптофірмам FIU надіслало повідомлення про недотримання вимог.

Раніше Резервний банк Індії висловив сумніви з приводу можливої інтеграції криптовалют у фінансову систему країни. Регулятор вважає, що цифрові активи не мають економічного потенціалу і загрожують макроекономічній стабільності.

У жовтні 2023 року стало відомо, що в Індії розробляють глобальну базу даних, яка збиратиме інформацію про всі криптовалютні біржі.


Влада Індії звинуватила Binance та інші біржі в роботі без ліцензії
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Індія
 

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