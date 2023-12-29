Фінансові новини
- |
- 29.12.23
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
13:01 29.12.2023 |
Франсуаза Бетанкур-Маєрс, внучка засновника французької косметичної компанії L'Oreal, стала першою жінкою, статок якої перевищив $100 млрд, за версією Bloomberg Billionaires Index.
У четвер акції L'Oreal оновили історичний максимум, а з початку року капіталізація компанії підскочила на третину до $268 млрд.
Завдяки цьому Бетанкур-Маєрс, яка володіє близько 35% компанії, зараз посідає 12-е місце у списку найбагатших людей світу.
Серед найбагатших людей Франції Бетанкур-Маєрс на другому місці, поступаючись засновнику LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернару Арно ($179 млрд).
Бетанкур-Маєрс також очолює сімейну холдингову компанію Téthys, яка, крім частки в L'Oréal, інвестувала у страхового брокера April Group, мережу приватних лікарень Elsan, модний бренд Sezane.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 «Шахедів» і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Ірані стратили чотирьох людей за співпрацю з Ізраїлем
|Влада Індії звинуватила Binance та інші біржі в роботі без ліцензії
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Корабель США збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі
|США переконують вантажоперевізників плавати Червоним морем попри небезпеку атак
|ЗМІ: Туреччина хоче використати двигуни для F-16 у виробництві власних винищувачів
|Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони
Бізнес
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження