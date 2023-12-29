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АНАЛІТИКА

Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд

 

Франсуаза Бетанкур-Маєрс, внучка засновника французької косметичної компанії L'Oreal, стала першою жінкою, статок якої перевищив $100 млрд, за версією Bloomberg Billionaires Index.

У четвер акції L'Oreal оновили історичний максимум, а з початку року капіталізація компанії підскочила на третину до $268 млрд.

Завдяки цьому Бетанкур-Маєрс, яка володіє близько 35% компанії, зараз посідає 12-е місце у списку найбагатших людей світу.

Серед найбагатших людей Франції Бетанкур-Маєрс на другому місці, поступаючись засновнику LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернару Арно ($179 млрд).

Бетанкур-Маєрс також очолює сімейну холдингову компанію Téthys, яка, крім частки в L'Oréal, інвестувала у страхового брокера April Group, мережу приватних лікарень Elsan, модний бренд Sezane.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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