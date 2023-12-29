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АНАЛІТИКА

Корабель США збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі

Корабель США збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі

 

Американський військовий корабель напередодні збив у Червоному морі безпілотник і протикорабельну балістичну ракету, випущені підтримуваними Іраном єменськими повстанцями-хуситами.

Про це повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), інформує "Європейська правда".

"Есмінець ВМС США Mason (DDG 87) збив один безпілотник і одну протикорабельну балістичну ракету в південній частині Червоного моря, які були запущені хуситами", - йдеться в заяві.

Як зазначили в командуванні, жодному з 18 кораблів у цьому районі не було завдано шкоди, також не було інформації про поранених.

Раніше стало відомо, що Пентагон намагається запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпеку судноплавства через Червоне море і Суецький канал, незважаючи на те, що напади повстанців-хуситів тривають.

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.
Ключові теги: США
 

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