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Корабель США збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі
12:25 29.12.2023 |
Американський військовий корабель напередодні збив у Червоному морі безпілотник і протикорабельну балістичну ракету, випущені підтримуваними Іраном єменськими повстанцями-хуситами.
Про це повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), інформує "Європейська правда".
"Есмінець ВМС США Mason (DDG 87) збив один безпілотник і одну протикорабельну балістичну ракету в південній частині Червоного моря, які були запущені хуситами", - йдеться в заяві.
Як зазначили в командуванні, жодному з 18 кораблів у цьому районі не було завдано шкоди, також не було інформації про поранених.
Раніше стало відомо, що Пентагон намагається запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпеку судноплавства через Червоне море і Суецький канал, незважаючи на те, що напади повстанців-хуситів тривають.
Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.
У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.
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