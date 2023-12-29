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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Туреччина хоче використати двигуни для F-16 у виробництві власних винищувачів

ЗМІ: Туреччина хоче використати двигуни для F-16 у виробництві власних винищувачів

 

Туреччина звернулася до США за дозволом на спільне виробництво двигунів компанії GE Aerospace, які використовуються в літаках F-16, бо хоче встановити їх на винищувачах власного виробництва.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел агентства, Туреччина прагне виробляти двигуни GE F110, щоб забезпечити постачання для початкового етапу створення винищувача TAI Kaan, перший політ якого запланований на січень 2024 року.

Туреччина хоче використовувати двигуни F110 у літаках Kaan, поки не розробить свої власні, додали співрозмовники агентства.

Офіційні представники США в Анкарі і турецького уряду відмовилися від коментарів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив модернізацію застарілих військово-повітряних сил країни своїм пріоритетом після того, як 2019 року США виключили Туреччину з програми зі створення винищувача F-35 американської компанії Lockheed Martin, оскільки Анкара погодилася придбати російські ЗРК С-400.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ердоган під час візиту до Берліна у листопаді міг попросити у канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Крім того, від переговорів із США щодо продажу Туреччині F-16 залежить турецьке схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. Анкара останнім часом відкрито заявляє, що для остаточного розблокування вступу Швеції чекає рішення Конгресу США щодо винищувачів.

У розмові глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після голосування на комітеті Фідан знову повторив очікування щодо F-16.
 

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