Республіканці подали апеляцію на зняття Трампа з виборів у Колорадо

Республіканці штату Колорадо подали апеляцію до Верховного суду США після того, як вищий суд штату постановив, що Дональд Трамп не має права балотуватися в президенти. Наразі політик залишиться в бюлетенях для голосування на первинних виборах (т.зв. "праймеріз") у цьому штаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У своїй апеляції юридична команда Республіканської партії Колорадо звинуватила Верховний суд штату в "фундаментальній зміні курсу американської демократії". Вони стверджують, що це рішення "спотворить" президентські вибори 2024 року і "занурить суди в політичні суперечки через туманні звинувачення у заколоті". Команда Трампа також готує апеляцію на це рішення суду.

Колорадо - єдиний штат США, що викреслив Трампа з виборчих бюлетенів на підставі 14-ї поправки до Конституції США. Вона забороняє обіймати державні посади особам, що беруть участь у "повстанні або заколоті". Це перший випадок застосування поправки після Громадянської війни у США.

Аналогічні позови про виключення лідера республіканців з виборчих бюлетенів у Міннесоті, Нью-Гемпширі та Мічигані, зазнали невдачі.