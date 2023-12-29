Фінансові новини
- |
- 29.12.23
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трампу заборонили висуватися у президенти в штаті Мен, - CNN
08:40 29.12.2023 |
Керівник виборчої комісії штату Мен виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення ґрунтується на 14-й поправці, що забороняє участь у виборах організаторів й учасників заколоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Державний секретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, оголосила це рішення в четвер, 28 грудня, після того, як головувала на адміністративному слуханні на початку цього місяця щодо відповідності Трампа займаній посаді. Оскарження проти політика подала двопартійна група колишніх законодавців штату.
Рішення Беллоуз може бути оскаржене в суді штату, команда Трампа, вірогідно, оскаржить його.
"Я не просто так дійшла такого висновку "Демократія священна... Я пам'ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до виборчих бюлетенів на підставі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Я також пам'ятаю, однак, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в заколоті", - написала Беллоуз.
Тим не менше, припускає CNN, рішення суду штату Мен спирається на імпульс, про який заявляли критики Трампа після аналогічного рішення суду штату Колорадо. Кілька інших штатів, таких як Мічиган та Міннесота, відхилили подібні спроби.
Ратифікована після Громадянської війни 14-та поправка говорить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. Однак це положення є розпливчастим і не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Туреччина хоче використати двигуни для F-16 у виробництві власних винищувачів
|Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони
|Японія передала військовим України інженерні машини PC-065B
|В Азербайджані кажуть, що близькі до мирної угоди з Вірменією
|Республіканці подали апеляцію на зняття Трампа з виборів у Колорадо
|Трампу заборонили висуватися у президенти в штаті Мен, - CNN
|МЗС Німеччини: Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини
Бізнес
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg