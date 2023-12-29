Трампу заборонили висуватися у президенти в штаті Мен, - CNN

Керівник виборчої комісії штату Мен виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення ґрунтується на 14-й поправці, що забороняє участь у виборах організаторів й учасників заколоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Державний секретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, оголосила це рішення в четвер, 28 грудня, після того, як головувала на адміністративному слуханні на початку цього місяця щодо відповідності Трампа займаній посаді. Оскарження проти політика подала двопартійна група колишніх законодавців штату.

Рішення Беллоуз може бути оскаржене в суді штату, команда Трампа, вірогідно, оскаржить його.

"Я не просто так дійшла такого висновку "Демократія священна... Я пам'ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до виборчих бюлетенів на підставі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Я також пам'ятаю, однак, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в заколоті", - написала Беллоуз.

Тим не менше, припускає CNN, рішення суду штату Мен спирається на імпульс, про який заявляли критики Трампа після аналогічного рішення суду штату Колорадо. Кілька інших штатів, таких як Мічиган та Міннесота, відхилили подібні спроби.

Ратифікована після Громадянської війни 14-та поправка говорить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. Однак це положення є розпливчастим і не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.