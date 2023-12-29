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США оголосили про санкції проти мережі, яка фінансує бойовиків-хуситів
23:39 28.12.2023 |
У відповідь на напади бойовиків-хуситів на судна США запровадили санкції на одну фізичну особу та три організації, за рахунок яких їх фінансує Іран.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністерства фінансів Сполучених Штатів.
Мінфін США заявив, що ці заходи спрямовані проти мережі, через яку іранський фінансист Саїд аль-Джамаль, який перебуває під санкціями США щонайменше з червня 2021 року, надає іранські кошти хуситам.
Серед тих, проти кого запровадили санкції - керівник Асоціації обмінників валют у столиці Ємену Сані, а також три обмінні пункти в Ємені та Туреччині.
Санкції заморожують будь-які американські активи, що належать суб'єктам, які потрапили під санкції, та загалом забороняють американцям вести з ними бізнес.
"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу рішучість обмежити незаконний потік коштів для хуситів, які продовжують здійснювати небезпечні напади на міжнародне судноплавство та ризикують ще більше дестабілізувати регіон", - заявив у заяві заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.
Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.
Тоді повідомлялось, що в місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Сейшельські острови та Бахрейн.
У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.
В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв'язку з Ізраїлем.
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