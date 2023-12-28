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Великого інвестора Binance і Bitfinex засудили до 7 років в'язниці в Китаї
18:40 28.12.2023 |
27 грудня 2023 року Верховна народна прокуратура КНР заявила, що суд засудив засновника криптовалютної фірми RenrenBit Чжао Донга до 7 років в'язниці.
Мільярдера і великого інвестора компаній Binance і Bitfinex визнали винним у проведенні валютних операцій без ліцензії. Донга також звинуватили в організації нелегального бізнесу у сфері цифрових активів.
У прокуратурі зазначили, що підприємець відмовився визнати себе винним. Він заявив, що дії його компанії стосувалися винятково операцій із цифровими активами та здійснювалися в межах правового поля.
Для доказу причетності Донга до порушення законів правоохоронці використовували банківські виписки та свідчення свідків, ідеться в заяві. Деякі з учасників процесу підтвердили, що засновник RenrenBit і його колеги отримували іноземну валюту від громадян інших країн.
Крім тюремного терміну в 7 років, мільярдера зобов'язали заплатити штраф у розмірі 2,3 млн юанів ($324 000).
26 грудня 2023 року стало відомо, що в Китаї викрили незаконну форекс-схему на $2,2 млрд. Група осіб скуповувала цифрові активи та через криптовалютні біржі продавала кошти, отримуючи натомість іноземну валюту.
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