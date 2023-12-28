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АНАЛІТИКА

Аргентинцям дозволять задекларувати криптоактиви без зазначення джерела їхнього походження

 

27 грудня 2023 року до Національного конгресу Аргентини внесли на розгляд законопроєкт «Про основи та відправні точки свободи аргентинців». Серед іншого, він містить певні поправки до Податкового кодексу, що стосуються криптоактивів.

Вони викладені в розділі, присвяченому «регуляризації» активів. Жителям країни пропонується задекларувати активи, зокрема й криптовалютні, без необхідності вказувати джерело їхнього походження.

Ті, хто скористаються цією можливістю до кінця березня 2024 року, заплатять фіксований збір у розмірі 5% від отриманого доходу. Якщо інвестор заповнить декларацію пізніше, ставка буде вищою.

З квітня до кінця червня 2024 року - 10%, до вересня і пізніше - 15%. На думку авторів законопроєкту, це дасть змогу частково вивести доходи резидентів із тіньового сектора.

Наприкінці грудня 2023 року влада Аргентини видала указ «Основи реконструкції аргентинської економіки». Серед іншого, він дає змогу укладати контракти в тих активах, які не визнані платіжним засобом у країні.

За словами міністра закордонних справ Аргентини Діани Мондіно, контрагенти на локальному ринку можуть вести взаєморозрахунки як у біткоїнах, так і в «літрах молока і кілограмах м'яса».

Раніше ми повідомляли про те, що перемогу в президентських виборах в Аргентині здобув Хав'єр Мілей. Він належить до числа прихильників біткоїна, водночас виступаючи проти центробанків як таких.


Аргентинцям дозволять задекларувати криптоактиви без зазначення джерела їхнього походження
За матеріалами: incrypted.com
 

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