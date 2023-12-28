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У Німеччині заблокували російських активів на понад €4 мільярди
15:49 28.12.2023 |
У Німеччині заблоковано російських активів на суму понад 4 мільярди євро.
Такі дані навів на брифінгу представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У Німеччині у зв'язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро», - поінформував він.
Представник відомства пояснив, що це «заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку».
Речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою нагадав про рішення G7, коли її учасники погодилися «докладати зусиль і подбати про те, щоби Росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі», для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць. З цією метою також було започатковано реєстр збитків, завданих під час агресії, що Вагнер назвав важливим кроком.
Загалом санкції проти країни-агресора в Берліні вважають дуже ефективним. За словами представника Міністерства економіки ФРН Роберта Северіна, не треба забувати, що санкції дуже різноманітні, багато з них діють непрямо, отже, не треба їх недооцінювати. Він також нагадав, що нещодавно було схвалено 12-й санкційний пакет, і запевнив, що «будуть подальші пакети, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися». «Санкції - складна система, яка діє у своєму комплексі», - додав він.
Як повідомлялось, федеральна прокуратура Німеччини подала позов щодо конфіскації понад 720 мільйонів євро російських коштів на підставі порушення закону про зовнішню торгівлю.
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