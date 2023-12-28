Іноземні інвестори вивели з ринку акцій КНР майже всі гроші, вкладені в I півріччі - FT

Глобальні інвестори за останній час вивели приблизно 90% коштів, які вони вклали у фондовий ринок Китаю в першому півріччі, пише Financial Times.

Цьому сприяли сумніви в готовності Пекіна вжити серйозних заходів для стимулювання слабкого економічного зростання.

Чистий приплив іноземної валюти на фондовий ринок країни сягнув пікового значення в 235 млрд юанів ($33 млрд) на початку серпня на тлі обіцянок влади КНР забезпечити більш істотну підтримку економіці. Однак зараз показник упав на 87% - до 30,7 млрд юанів, за розрахунками FT, що ґрунтуються на даних Stock Connect (схема торгівлі між Гонконгівською фондовою біржею і майданчиками в Шанхаї та Шеньчжені).

Трейдери та аналітики вважають, що розворот відображає песимізм серед глобальних фондів з приводу перспектив другої за величиною економіки світу. Міжнародні інвестори були нетто-продавцями з серпня, коли пропущені виплати за облігаціями забудовника Country Garden виявили серйозність кризи ліквідності в секторі нерухомості країни.

"Проблема довіри виходить за рамки нерухомості, хоча нерухомість є ключовою темою, - сказав головний інвестиційний директор UOB Kay Hian Ван Ці. - Я маю на увазі довіру споживачів, довіру бізнесу і довіру інвесторів - як вітчизняних, так і іноземних".

Останніми тижнями китайські акції продовжували відставати від світових ринків, незважаючи на низку позитивних економічних даних і ознаки потепління у відносинах між США і Китаєм. Проте, на відміну від зростання американського індексу S&P 500 на 4,7% цього місяця, китайський CSI 300, до якого входять компанії, що котируються в Шанхаї та Шеньчжені, впав більш ніж на 3%. Чистий нетто-продаж китайських акцій іноземцями в грудні досяг приблизно 26 млрд юанів.

"Це дуже нелогічно - дані поліпшуються, і загальне середовище має бути вельми позитивним для китайських акцій, - зазначає головний економіст з Азіатсько-Тихоокеанського регіону Natixis Алісія Гарсіа-Ерреро. - Чесно кажучи, для цього немає жодної причини, окрім як інвестори здаються і кажуть: "Ми не бачимо потенціалу для зростання".

Опитування керуючих фондами, орієнтованими на Азію, проведене Bank of America цього місяця, засвідчило, що більшість із них дають ринку акцій КНР оцінку "нижче ринку". Аналогічна ситуація була і в листопаді.

Індекс CSI 300 у поточному році опустився більш ніж на 15% у доларовому вираженні. Для порівняння: японський Nikkei 225 збільшився на 28%, південнокорейський Kospi - на 19%, S&P 500 - на 25%, європейський Stoxx 600 - на 13%.