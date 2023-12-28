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АНАЛІТИКА

У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок

 

У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною, в чергах очікують близько 4 тисяч вантажівок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників станом на ранок 2630 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках у бік України. Найбільше з них - 1200 навпроти Ягодина», - сказав речник.

Він нагадав, що 24 грудня зранку був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині-Медика», але черги ще залишаються - 1000 вантажівок очікують.

Демченко зауважив, що через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що приводить до збільшення руху вантажівок на інших напрямках і як результат - до збільшення черг. Так, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» зранку очікували проїзду 500 вантажівок.

З Угорщиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікували проїзду 650 вантажівок.

З Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікували проїзду 900 вантажівок, додав речник.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин».

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
 

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