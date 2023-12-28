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У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
14:33 28.12.2023 |
У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною, в чергах очікують близько 4 тисяч вантажівок.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників станом на ранок 2630 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках у бік України. Найбільше з них - 1200 навпроти Ягодина», - сказав речник.
Він нагадав, що 24 грудня зранку був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині-Медика», але черги ще залишаються - 1000 вантажівок очікують.
Демченко зауважив, що через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що приводить до збільшення руху вантажівок на інших напрямках і як результат - до збільшення черг. Так, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» зранку очікували проїзду 500 вантажівок.
З Угорщиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікували проїзду 650 вантажівок.
З Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікували проїзду 900 вантажівок, додав речник.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин».
Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
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