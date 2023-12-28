Австрія погодилася на частковий вступ Болгарії у Шенгенську зону - для морських і повітряних маршрутів.

Як повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

Прем'єр розповів, що за підсумками тривалих і складних переговорів з Австрією досягли "принципової домовленості" про те, що Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони.

"На початковому етапі йдеться про повітряні і морські кордони. Австрія пообіцяла продовжити перемовини щодо сухопутних кордонів", - сказав Денков.

Він додав, що подальші переговори поєднаються зі значною підтримкою від Єврокомісії для зміцнення контролю за зовнішніми кордонами ЄС, зокрема з Туреччиною та Сербією, задля протидії нелегальній міграції.

"Після 12 років без відчутного прогресу у питанні Шенгену, сьогодні ми можемо привітати себе з цим беззаперечним успіхом Болгарії", - сказав Ніколай Денков.

Перед цим неофіційно з'явилася інформація, що Рада ЄС погодилась на приєднання Румунії до умовних "повітряного" й "морського шенгенів" з 31 березня 2024 року, тоді як повне приєднання може відбутись у 2025 році.

Рішенню передували позитивні сигнали - зняття Нідерландами заперечення на вступ до Шенгенської зони Болгарії (обидві країни розглядались разом) і політична угода щодо нових правил міграції в ЄС.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.