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Польща вирішила ліквідувати державні ЗМІ
13:19 28.12.2023 |
Міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич оголосив про рішення ліквідувати провідні державні ЗМІ - Польське радіо, телеканал TVP та агентство новин РАР. Про це пише Rzeczpospolita, з посиланням на пост міністра у соцмережі Х (Twitter).
Ліквідація означає зміну юридичного статусу ЗМІ. Вони продовжать роботу без звільнень працівників.
Новий уряд Дональда Туска розпочав реорганізацію державних ЗМІ, які, на думку критиків, перетворилися на засоби пропаганди за вісім років перебування при владі націоналістичної партії "Право та справедливість" (ПіС).
Минулого тижня міністр Сенкевич звільнив усіх керівників, наглядові ради та ради директорів TVP, РАР та Польського радіо.
Наступним кроком у реорганізації мало стати затвердження нового бюджету ($711 млн) для державних ЗМІ. Але президент країни Анджей Дуда наклав вето на законопроєкт щодо фінансування.
Процес ліквідації дозволить державним медіа працювати без затвердженого фінансування.
Ліквідація може бути розтягнута на тривалий час і припинена будь-якої миті (до подання заяви до Національного судового реєстру про виключення компанії з реєстру) за рішенням акціонера - держави.
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