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АНАЛІТИКА

Обсяг угод M&A у світі в 2023 р. був нижчим за $3 трлн уперше за десятиліття

 

Глобальний обсяг угод зі злиттів і поглинань (M&A) цьогоріч упав нижче $3 трлн уперше за останнє десятиліття через поєднання вищих відсоткових ставок і ескалації геополітичної напруженості.

Це розвіяло надії банкірів на те, що торішнє затишшя стане разовим явищем, пише Financial Times.

За даними Лондонської фондової біржі (LSE), 2023 року у світі було укладено угоди M&A на загальну суму $2,87 трлн, що на 17% менше за минулорічний обсяг. Таким чином, уперше з 2008-2009 рр. вартість оголошених угод впала більш ніж на 10% за підсумками другого року поспіль.

Найрізкіше падіння було зафіксовано в Європі - на 28%. Обсяг M&A в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні знизився на 25%, у США - на 6% (до $1,36 трлн).

Японія стала винятком із загальної тенденції, обсяг M&A в країні злетів на 32% Це було зумовлено угодами з купівлі сталевиробником Nippon Steel американського конкурента US Steel за $15 млрд і продажем промислового конгломерату Toshiba консорціуму інвесторів на чолі із фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners (JIP).

Обсяг угод на суму $500 млн, на які зазвичай припадає основна активність, у світі зменшився на 27% у доларовому вираженні. Кількість таких угод скоротилася на 6%.

"2023 рік явно виявився дуже повільним і більш млявим, ніж ми очікували, якщо подивитися на обсяг угод", - вважає глобальний керівник групи альтернативного капіталу UBS Симона Мелларе.

ДАНІ DEALOGIC

Розрахунки Dealogic також засвідчили, що глобальний обсяг M&A цього року був мінімальним за десятиліття і становив близько $3 трлн, що на 18% нижче за показник за 2022 рік.

У США сума угод впала на 8% - до $1,42 трлн, у Європі - на 32%, в АТР - на 20%.

Кількість транзакцій у світі обсягом понад $5 млрд у 2023 році скоротилася до 79 порівняно з 93 роком раніше, понад $10 млрд - до 33 із 37.

Обсяг M&A за участю компаній із різних країн зменшився на 3% - до $844 млрд.

НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ

Організаторам угод цього року доводилося стикатися з проблемами на кількох фронтах. Кількість M&A і так занепала після сплеску активності в епоху пандемії, коли регулятори стали більш прискіпливими, а швидке зростання відсоткових ставок у світі ще більше охолодило ринок прямих інвестицій, зазначають експерти.

У жовтні відбулися оголошення про дві великі угоди в нафтовій галузі США за участю Exxon Mobil і Chevron Corp., що обіцяло відновлення активності у сфері M&A, проте війна Ізраїлю з ХАМАС завадила цьому.

"Регуляторне середовище протягом року було непростим, - зазначає керівник відділу глобальних злиттів і поглинань Goldman Sachs Марк Соррелл. - А щойно настрої покращилися, стався конфлікт на Близькому Сході".

Суворіше ставлення антимонопольних органів до великих угод утримує компанії від подання пропозицій про купівлю конкурентів. Угоду Microsoft Corp. з видавцем ігор для комп'ютерів і приставок Activision Blizzard на суму $75 млрд вдалося закрити лише за 21 місяць після її оголошення, а поглинання розробником програмного забезпечення Adobe Inc. компанії Figma, власника сервісу проєктування інтерфейсів, за $20 млрд так і не відбулося після того, як наглядові органи Євросоюзу і Великої Британії висловили сумніви щодо ймовірності її схвалення.

НАЙБІЛЬШІ УГОДИ

Обсяг M&A у четвертому кварталі зріс на 19% порівняно з тим самим періодом 2022 року, за даними Dealogic.

Це було зумовлено одразу двома угодами між американськими нафтовидобувними компаніями: Exxon підписала угоду про купівлю Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд (за $64,5 млрд з урахуванням боргу), а Chevron досягла домовленості про купівлю Hess Corp. за $53 млрд (за $60 млрд з боргом).

Ці M&A стали найзначнішими не лише в четвертому кварталі, а й за підсумками всього 2023 року.

Наступною за величиною угодою стала купівля американською фармацевтичною Pfizer Inc. за $43 млрд компанії Seagen, що спеціалізується на розробці протиракових препаратів.

У банківській галузі, за даними на кінець листопада, було оголошено 91 угоду на загальну суму майже $4 млрд порівняно зі 144 транзакціями на $8,2 млрд за аналогічний період 2022 року, повідомило S&P Global Market Intelligence.

Найбільшою угодою стала купівля Banc of California збанкрутілого PacWest Bancorp за рахунок обміну акціями, пише American Banker.

КОМІСІЇ БАНКІВ

Комісійні збори у сфері інвестиційного банкінгу постраждали через спад активності, скоротившись на 8% порівняно з минулим роком - до $105 млрд. Зокрема комісії від злиттів і поглинань впали найрізкіше - на 26%, до $29 млрд, що є найнижчим рівнем з 2016 року.

Goldman Sachs Group посів перше місце у світі у сфері консультування з питань злиттів і поглинань завдяки своєму провідному становищу в США. Morgan Stanley і JPMorgan Chase & Co. посіли друге і третє місця, при цьому лідируючи в Азії та Європі відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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