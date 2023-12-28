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Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
10:53 28.12.2023 |
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів та ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КНДР ЦТАК.
Говорячи про напрямки політики на новий рік на ключовому засіданні правлячої партії країни в середу, Кім також заявив, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.
Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією, і Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військової техніки до Москви для використання у війні з Україною, в той час як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розвивати свій військовий потенціал.
"Він (Кім) поставив войовничі завдання перед Народною армією, промисловістю боєприпасів, ядерної зброї і секторами цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни", - повідомило ЦТАК.
У четвер президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав прифронтову військову частину в східному повіті Йончхон, щоб проінспектувати її обороноздатність, і закликав до негайної відплати в разі будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.
Під час партійного пленуму Кім також виклав економічні цілі Північної Кореї на новий рік, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни.
У вівторок розпочалося 9-те пленарне засідання 8-го центрального комітету Трудової партії Кореї, яке підбиває підсумки року, протягом якого ізольована Північна Корея закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.
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