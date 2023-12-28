Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів та ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КНДР ЦТАК.

Говорячи про напрямки політики на новий рік на ключовому засіданні правлячої партії країни в середу, Кім також заявив, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.

Північна Корея розширює зв'язки, зокрема, з Росією, і Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військової техніки до Москви для використання у війні з Україною, в той час як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розвивати свій військовий потенціал.

"Він (Кім) поставив войовничі завдання перед Народною армією, промисловістю боєприпасів, ядерної зброї і секторами цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни", - повідомило ЦТАК.

У четвер президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав прифронтову військову частину в східному повіті Йончхон, щоб проінспектувати її обороноздатність, і закликав до негайної відплати в разі будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.

Під час партійного пленуму Кім також виклав економічні цілі Північної Кореї на новий рік, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни.

У вівторок розпочалося 9-те пленарне засідання 8-го центрального комітету Трудової партії Кореї, яке підбиває підсумки року, протягом якого ізольована Північна Корея закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.